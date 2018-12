Stort nederlag sender danske ishockeytalenter mod nedrykning

Nedrykningskampene venter for det danske U20-landshold, der har lidt et lammende 0-4 nederlag mod Tjekkiet.

Stimen af dårlige kampe fortsatte mandag aften for det danske U20-landshold i ishockey ved VM i Canada.

Med 0-4 mod Tjekkiet led Danmark det fjerde nederlag i lige så mange kampe.

Der var meget på spil for danskerne, som trods de mange nederlag havde mulighed for at komme videre fra gruppekampene til kvartfinalen, hvis de kunne sikre en sejr mod Tjekkiet.

Men med aftenens nederlag venter nedrykningskampe i stedet mod Kasakhstan, der er sluttet på sidstepladsen i den anden pulje.

Også de kasakhiske spillere måtte mandag aften se sig besejret stort af Slovakiet, der vandt overbevisende med 11-2.

I kampen mellem Danmark og Tjekkiet kom danskerne hurtigt bagud, da Jakub Lauko efter godt otte minutter scorede Tjekkiets første mål mod den danske målmand, 18-årige Mads Søgaard.

Og inden første periode var overstået var danskeren kommet endnu et mål bagud.

Otte minutter inde i anden periode slog tjekkiske Martin Kaut pucken i det danske mål og sikrede Tjekkiet en føring på 3-0. Og sidst i fjerde periode cementerede Filip Kral den Tjekkiske sejr med det sidste og fjerde mål fra tjekkerne.

Efter nederlag mod både Tjekkiet, Schweiz, Canada og Rusland i gruppekampene må Olaf Ellers tropper derfor kæmpe for at blive i A-gruppen.