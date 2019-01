Stort nederlag: Odense Bulldogs ydmyget på egen is

Herlev Eagles vandt 7-1 over Odense Bulldogs, der trods en tidlig føring måtte se sig ydmyget på hjemmebane i kampen mellem ligaens to nederste hold.

Ishockey: Odense Bulldogs løb ind i det syvende nederlag på stribe, da det fynske bundhold trods en drømmestart med en scoring efter tre minutters spil måtte se sig ydmyget af formstærke Herlev Eagles, der vandt 7-1 og tog den tredje sejr i træk. Opgøret var mellem ligaens to nederste hold, men Herlev var klart bedst denne tirsdag aften i Odense. De to hold kan komme til at mødes igen i playin-serien om den sidste slutspilsplads om små to måneder, men med den form, Herlev viser, kan Bulldogs' playin-modstander blive Rødovre i stedet for. Herlev er seks point efter Rødovre, der tirsdag aften vendte 0-4 til sejr 6-4 hjemme mod Herning. Odense Bulldogs er isoleret på sidstepladsen og har 16 point op til Herlev. Bulldogs skulle kun bruge syv sekunders powerplay til at bringe sig foran. Henry Hardarson var hurtigst over pucken og klappede den ind foran mål, efter at den havde ramt overliggeren på et slagskud fra lang afstand. 1-0 efter tre minutters spil. Men Herlevs giftige førstekæde med de tre hyperfarlige målslugende udlændinge Jesper Thörnberg, Brett Thompson og William Quist slog til i det ottende minut, da Thompson udlignede assisteret af Thörnberg. Søren Nielsen stak med fem minutter igen af perioden af sted i en kontra og fik Dmitry Kuznetsov med sig i en to-mod-en-situation. Søren Nielsen afleverede på tværs til russeren, der fik afsluttet lige på Emil Jidskog i Herlev-målet. Bulldogs løb ind i tre udvisninger i første periode, men hjemmeholdet overlevede Herlevs normalt målfarlige powerplay. I starten af anden periode overlevede Bulldogs endda at være to mand i undertal.

Odense Bulldogs-Herlev Eagles 1-7 (1-1, 0-3, 0-3) Ishockeyligaen

Mål: 1-0 Henry Hardarson (2.51). Assist: Mike Daugulis og Sami Jekunen.



1-1 Brett Thompson (7.26). Assist: Jesper Thörnberg.



1-2 Niklas Tikkinen (24.02). Assist: Mads Carlsen og Oliver Reuter.



1-3 Oliver Reuter. (36.31). Assist: Jeff Terminesi.



1-4 Brett Thompson (38.00). Assist: Jesper Thörnberg.



1-5 Jesper Thörnberg (42.14). Assist: William Quist.



1-6 Kim Staal. (49.39). Assist: Oliver Reuter.



1-7 Remy Giftopoulos (54.32). Assist: Luis Blak Olsen.



Udvisninger: Odense Bulldogs: 4 x 2 min. Herlev Eagles: 4 x 2 min.



Bedste spillere: Odense Bulldogs: Henry Hardarson. Herlev Eagles: Brett Thompson.



Dommere: Jacob Grumsen og Michael Nielsen.



Tilskuere: 649.



Næste kamp: Fredag 11. januar kl. 19.30: Herning Blue Fox-Odense Bulldogs.

Herlev slog til Men de mange udvisninger kostede kræfter med mange løb i defensiven, og fire minutter inde i anden periode fik Niklas Tikkinen plads til at sende et skud i nettet et pænt stykke udefra til Herlev-føring 2-1. Efter et langt ridt i offensiven mistede Yannick Vedel pucken ved banden midt på banen, og det udnyttede Herlev til en hurtig kontra, som Oliver Reuter scorede på til 3-1 med tre et halvt minut igen af anden periode. Blot halvandet minut senere slog Herlev til igen, da Brett Thompson accelererede og midt for mål huggede pucken ind til 4-1. Det var den 27-årige canadiers andet mål i kampen. Bulldogs havde svært ved at få spillet til at glide. Efter to minutters spil af tredje periode fik ligatopscorer Jesper Thörnberg plads til at score til 5-1, mens Herlev var en spiller færre på isen på grund af en udvisning. Selv veteranen Kim Staal kom på måltavlen, da den 40-årige tidligere landsholdsspiller scorede til 6-1 med 10 minutter igen.

Tintin-skurk Canadieren Remy Giftopoulos - med det navn kunne han have været skurk i et Tintin-hæfte - splittede alle de fynske bramsejl og scorede til 7-1 fem minutter før tid. Det var blot Herlev Eagles' anden sejr på udebane i denne sæson, og de sortklædte ørne kunne med stavene klappende på isen efter kampen lade sig hylde af de 15-20 Herlev-supportere, der havde en drømmeaften i den fynske isarena. Det var sæsonens største hjemmebanenederlag for Odense Bulldogs, der 2. oktober tabte 2-7 hjemme til topholdet Rungsted. Der er dog endnu et stykke vej op til sæsonens største nederlag, da Rødovre 12. oktober vandt 13-4 hjemme over Bulldogs. Der er noget at arbejde med for træner Pelle Svensson og hans fynske tropper i den kommende tid.