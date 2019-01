Stort galleri: Publikum og de danske herrer havde en fest i Boxen mod Norge

Torsdag aften spillede Danmark og Norge den sidste kamp i den indledende runde i gruppe C. Danmark vandt 30-26. Mærk lidt af stemningen gennem billederne her.

Højt humør efter at det blev klart, at Danmark er sikket videre til mellemrunden. Foto: Mette Mørk

Mette Nielsen har filmet håndbold i 21 år og blandt andet dækket OL tre gange. Hun er en del af et stor dansk team der under firmaet Henrik Saabye TV Produktion International tager ud i verden og filmer og sender håndboldslutrunder på højeste niveau, og det er ret fedt også at være med, nu Danmark er på hjemmebane. Foto: Mette Mørk

Nanna Kilt Stjær får flettet hår af Kristine Prieme Knudsen. De to kender hinanden fra mødregruppe og Nanna er blevet inviteret med på et afbud. Kristiane købte billetter for længe siden og har også sikret sig adgang til bronze og finalekampene. Hun er vild med stemningen, kampene og fælleskabet omkring sporten og de to unge kvinder synes virkelig det er fedt at opleve det hele live i Boxen. Foto: Mette Mørk