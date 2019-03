Det har været småt med dansk deltagelse i de seneste udgaver af det store etapeløb Tirreno-Adriatico, men det bliver der ændret på i år.

Når løbet onsdag bliver skudt i gang med en 21,5 kilometer lang holdtidskørsel i Lido di Camaiore, er der hele otte danske ryttere til start. Sidste år var der to danskere i feltet og året før blot en enkelt.

Størst mulighed for at gøre sig gældende i klassementet har formentlig Jakob Fuglsang, der stiller op som kaptajn for Astana og viste fin form med en andenplads i Strade Bianche i lørdags.

Hos Sunweb står Søren Kragh Andersen foran et comeback, efter at sygdom har holdt ham ude af flere store forårsløb.

Fynboen er udset som hjælper for klassementhåbet Tom Dumoulin på et tempostærkt hold, der vil køre med om sejren i onsdagens tidskørsel.

Michael Valgren (Dimension Data) skal jagte etapesejre og afpudse formen inden forårsklassikerne, mens Michael Mørkøv på Quick-Step som sædvanlig skal sørge for, at sprinteren Elia Viviani bliver kørt i stilling i spurterne.

Det belgiske storhold, der også har Kasper Asgreen med til Italien, ser muligheder for at blande sig i kampen om den samlede sejr i et løb, der ikke byder på de mest frygtindgydende bjergudfordringer.

- Ruten er anderledes end i de tidligere år uden en lang opstigning, der favoriserer rene klatrere.

- Det betyder, at vi vil se andre ryttere blande sig i kampen om den samlede sejr, siger en af Quick-Steps sportsdirektører Davide Bramati i en pressemeddelelse.

De øvrige danskere til start er Mads Pedersen (Trek), Mads Würtz Schmidt (Katusha) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott).

Løbet bliver kørt over syv etaper og slutter tirsdag i næste uge.