Danmark vandt 28-21 (11-9) over Polen og er nu sikker på en plads i mellemrunden.

Danmark er klar til mellemrunden ved EM-slutrunden i Frankrig.

Det er en kendsgerning efter søndagens sejr på 28-21 (11-9) over Polen.

Spørgsmålet er nu, om Danmark skal have to eller fire point med på den videre EM-færd. Det afgøres på tirsdag, når Serbien er modstanderen i den tredje og sidste puljekamp tirsdag aften i XXL Arena i Nantes.

De danske kvinder havde udfordringer i de første minutter af kampen mod polakkerne. Der blev lavet for mange fejl, og i angrebet blev der simpelthen spillet for langsomt - og det betød, at Polen førte 4-1 efter ti minutters spil.

Men så tog danskerne fat. Forsvaret stod stærkt, og Sandra Toft var en levende mur inde i målet - og i banens modsatte ende blev boldene banket i kassen.

Anne Mette Hansen hamrede Danmark foran 11-7 og blev samtidig sendt hårdt i gulvet, hvilket kostede polske Karolina Kochaniak et rødt kort.

I anden halvleg dominerede danskerne endnu mere og var et kvarter før tid foran med 23-14. Det gav landstræner Klavs Bruun Jørgensen mulighed for at give spilletid til alle i truppen.

Dansk topscorer blev Kristina Jørgensen og Trine Østergaard, der begge scorede fem mål.

Alt om kampen her på siden lidt senere...