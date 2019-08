Storrygende Juventus-træner døjer med lungebetændelse

Det er usikkert om Juventus' nye cheftræner, Maurizio Sarri, sidder på trænerbænken, når det forsvarende mesterhold lørdag tager hul på den nye Serie A-sæson.

Seks dage før kampen skriver Juventus på sin hjemmeside, at Sarri efter at have haft influenza i en uge nu døjer med lungebetændelse. Træneren har selv accepteret, at Juventus beretter om hans sygdomstilstand.

På grund af lungebetændelsen stod Sarri ikke i spidsen for Cristiano Ronaldo og co. ved mandagens træning. Han var dog på klubbens træningsanlæg, hvor han koordinerede arbejdsopgaver med sin stab.

Den 60-årige italiener har tidligere indrømmet, at han ryger alt for meget - cirka 60 smøger per dag.

I juli luftede han tanker om at stoppe med at ryge, så han slap for at blive spurgt ind til emnet.

Han blev ansat som Juventus-træner forud for sæsonen. I sidste sæson var han manager i engelske Chelsea, hvor han kun nåede at være i et år efter skiftet fra Napoli.