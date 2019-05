Store rytternavne samles i Odense til banecyklingstævne

I næste uge samles store cykelnavne som Lasse Norman Hansen i Odense til et flot anlagt stævne, der kan skabe opmærksomhed om banecyklingen, men også hjælpe med at øge niveauet hos danske ryttere.

BANECYKLING: Der bliver kastet noget stjernestøv på cyklebanen i Odense tirsdag eftermiddag, når flere af Danmarks stærkeste ryttere samt nogle lige så stærke udlændinge kommer fordi Odense til et stævne, der kan være med til at bestemme, hvilke ryttere der skal med til OL i Tokyo næste år.

- Vi vil forsøge at trække nogle udenlandske navne til Danmark. Det gælder om at lave nogle stævner i Danmark, der kan give nogle UCI-point - forhåbentligt til danske ryttere, men det kan vi jo ikke garantere. I udlandet laver de mange stævner, så det vil vi også gerne prøve, så vi også kan højne niveauet af de danske ryttere, siger Claus Rasmussen, formand for Cykling Odense.

Stævnet er faktisk to stævner fordelt på to dage. Førstedagen bliver der cyklet i Odense, og på andendagen bliver der kørt i Aarhus. De to stævner har som sådan ikke noget med hinanden at gøre, men for at øge muligheden for at tiltrække de store udenlandske navne, har de to byer lagt stævnerne efter hinanden. Dermed er der flere point at køre om for rytterne, der kommer langvejsfra.

Og det virker til, at det er lykkedes at få nogle gode ryttere til at stille til start. Der står blandt andre flere navne fra Holland og Østrig klar på løbssedlerne. Jan-Willem van Schip, der blev verdensmester i pointløb for et par måneder siden, stiller op.

- Vi har desværre ikke fået helt så mange kvinder med, som vi havde håbet. Det er også derfor, der kun er to kvindeløb på dagen. Vi var nok ikke helt så hurtigt ude og annoncere løbet, som vi skulle have været, fortæller Claus Rasmussen.

Der er flere stærke danske navne på holdlisten også, blandt andre Lasse Norman Hansen, der vandt OL-guld i omnium i 2012, og Odense-talentet Rasmus Lund. Hos kvinderne kører det unge talent Nora Tveiet, der vandt to otte af otte medaljer ved et stævne i Odense sidste år. Hun skal køre i et felt domineret af danske ryttere, der blandt andet tæller Amalie Winther Olsen, Amalie Dideriksen og Julie Leth.

Cykelstævnet på Odense Cyklebane bliver skudt i gang tirsdag 4. juni klokken 15.30 med herrernes scratch-løb. Sidste løb er herrernes 30 kilometer madison, der starter klokken 20.15. Der er fri entré til stævnet.