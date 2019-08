Store klubber gentager krav om Champions League-reform

Champions League skal fortsat gennemgå en reform fra 2024.

Sådan lyder kravet fredag fra fodboldklubberne i sammenslutningen European Club Association (ECA).

Udmeldingen fra sammenslutningen kommer dagen efter, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udsatte et planlagt møde 11. september omhandlende den fremtidige struktur på ubestemt tid.

Efter et bestyrelsesmøde fredag i Liverpool oplyser ECA, at den nuværende struktur ikke tjener interesserne hos et flertal af sammenslutningens medlemmer - især klubber uden for de største nationale ligaer.

ECA støtter dog Uefas udsættelse af mødet i september, så der bliver mere tid til at få hørt alle synspunkter.

I maj kom det frem, at Uefa og ECA arbejdede på et forslag, der ville gøre Champions League til en mere lukket turnering.

Hele 24 af de 32 deltagende hold i gruppespillet ville ifølge forslaget automatisk deltage i den efterfølgende sæson.

Mestrene fra Europas 54 nationale ligaer skulle blot kæmpe om fire pladser, hvilket vil gøre det svært for eksempelvis et dansk mesterhold at kæmpe sig ind i Champions League.

Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen betegnede dengang planen som en katastrofe.

ECA tæller mere end 246 af de største klubber i Europa - heriblandt FC København, FC Midtjylland, Brøndby, OB, AaB og FC Nordsjælland.