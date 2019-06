Store handsker skal udfyldes i OB

FODBOLD: Det var dag et i den nye sæson og der er kun en lille måned til, at Sten Grytebust kommer til Nature Energy Park - som målmand for FC København i den nye sæsons første Superligakamp.

Derfor var det også dag et i den interne konkurrence mellem OB's tre tilbageværende målmænd Mandé Sayouba og de to unge Oliver Christensen og Hans Christian Bernat.

Men de startede ikke helt på lige fod. Den 26-årige ivorianer Mande Sayouba havde i sommerpausen løbet så meget, at han var blevet overbelastet og derfor kun deltog i noget styrketræning og ikke kom på græs den første træningsdag. Hans Christian Bernat var bevilget en ekstra uges ferie, fordi han havde været med U19-holdet til en turnering i Holland.

Derfor var der kun to målmænd på banen. Og de var begge fra Kerteminde. 19-årige Peter Bergmann og 20-årige Oliver Christensen. Bergmann er U19-målmand i OB og kvart færing og derfor færøsk U21-landsholdsspiller.

- Det er specielt, fordi vi har mister Superligaens bedste målmand og det er godt set af FC København at hente Sten Grytebust. Men der er et par store handsker at udfylde for den næste uanset, hvem det bliver. Vi har stor tiltro til, at de målmænd vi har i truppen kan gøre det. Men man går bare ikke ind og erstatter Grytebust, der har vundet Det Gyldne Bur to år i træk og i sidste uge startede på mål hos det norske landshold. Grytebust har et internationalt højt niveau, så derfor er det ekstra-ordinære store handsker, der skal udfyldes, siger OB's træner Jakob Michelsen til Sport Fyn.

- Når vi nærmere os turneringsstarten, så vil vi stille det stærkeste hold også på målmandsposten. Men derfor er det jo ikke sikkert, at den, der spiller den første kamp står resten af sæsonen. I træningskampene vil begge målmænd (red.: Oliver Christensen og Mande Sayouba) få mulighed for at vise sig frem.

- Men det er sådan efter hver halvsæson, at alle starter fra nul, tilføjer OB-træneren, der naturligvis har øje for, at det vil være en presset situation at begynde sæsonen med to point i seks kampe ligesom i sidste sæson, hvor OB så alligevel endte næsten i Europa.

- Med tre nedrykkere fra Superligaen vil det ikke være smart at starte som i sidste sæson. Jeg synes, at vores turneringsstart ser hårdere ud end i sidste sæson, men til gengæld er vi nået et skridt videre end på samme tidspunkt for et år siden. Hvis vi kan holde fast i stammen på holdet, burde vi være bedre rustet til starten end sidste sæson. Men jeg spår Superligaen til at blive den mest lige i mange år fra pladserne fire til og med 14.

Jakob Michelsen forventer at se Mande Sayouba på træningsbanen i løbet af en af de nærmeste dage, men han vogter næppe målet i sommerkampen på torsdag i Næsby.