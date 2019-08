Store fejl i Odense Q's første nederlag

Cheftræner Steen Hansen ærgrer sig over det uheldige nederlag, men ser samtidigt positivt på spillernes evne til at score.

FODBOLD: Lørdag eftermiddag skulle Odense Q forsøge følge op på den flotte 3-0 sejr over BSF i sæsonpremieren i sidste weekend.

Modstanderen var denne gang Kolding Q, der tog imod de odenseanske kvinder på hjemmebanen i Jylland.

Kampen skulle vises sig at blive målrig, men tilskuere måtte vente til det 34. minut, før der kom hul på bylden.

Desværre for fynboerne var det Koldings Sofie Hornemann, der stod for dagens første kasse og bragte således hjemmeholdet foran 1-0.

Odenses bedste kvindelige fodboldhold svarede dog hurtigt igen og allerede minuttet senere kunne Kamilla Jensen bringe balance i regnskabet med sin scoring til 1-1.

Dermed kunne Odense Q gå til pause med en god portion optimisme forud for anden halvleg.

Desværre for fynboerne løb Koldings kvinder dog hurtigt fra gæsterne i anden halvleg, da Koldings Emma Færge efter 50 minutters spil gjorde det til 2-1 på et indlæg, som Odense-forsvaret skulle have afvist.

10 minutter senere blev det endnu værre for Steen Hansens tropper, da debutanten Julie Jensen med en skidt aflevering tilbage i banen serverede en friløber til Sofie Hornemann, der sikkert gjorde det til 3-1.

Bare to minutter senere var den igen gal, da Koldings Signe Baattrup efter et flot opspil let kunne stange bolden over stregen med hovedet og gøre det til 4-1.

Kort før lukketid lykkedes det Odenses Kamilla Jensen at pynte på resultatet, der endte 4-2 til hjemmeholdet Kolding.

Odense Q's cheftræner, Steen Hansen, var efter kampen irriteret over de personlige fejl, der endte med at overskygge lyspunkterne i fynboernes spil.

- Tre ud af deres fire mål er unødvendige. Vi har lavet fem mål i to kampe, og dét kan vi tage med herfra i dag, mener cheftræneren.

En af dagens skurke for Odense Q var Julie Jensen, der assisterede et Kolding-mål.

Steen Hansens røde lamper blinker dog ikke over debutanten.

- Sådanne fejl sker i fodbold på alle niveauer. Jeg har haft fat i Julie og snakket med hende om, at man ikke bliver en dårlig fodboldspiller på halvandet minut, siger Steen Hansen.

Den næste opgave, der venter Julie Jensen og resten af Odense Q, er Brøndby IF.

De blågule kommer forbi hjemmebanen ved Marienlyst Centreret klokken 18.30 onsdag 14. august.