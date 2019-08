Dominik Kaiser bød ind med to mål, men Brøndby tabte 2-4 i første kamp mod Braga efter skidt slutfase.

Store, defensive brølere blev kostbare for Brøndby, som på hjemmebane tabte 2-4 til portugisiske SC Braga i det første af to opgør i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Dermed har Brøndby en lang vej, hvis holdet vil avancere til playoffrunden, som er sidste skridt inden et eventuelt gruppespil.

Formstærke Dominik Kaiser sendte ellers tidligt Brøndby i retning af endnu en stor europæisk aften på eget græs, da han tordnede de blågule i front efter et kvarters spil.

På en nedfaldsbold i venstre side af feltet hamrede han på smukkeste vis en halvflugter helt op i modsatte kryds. Men euforien på lægterne blev kortvarig.

Et voldsomt passivt Brøndby-forsvar tillod gæsternes Paulinho at få hovedet på et ellers harmløst indlæg, og så bragte han balance i regnskabet tre minutter senere.

Men opdækningsfejlen blegnede i sammenligning med den, som Josip Radosevic begik to minutter efter udligningen.

Han ramte bolden helt forkert i et afleveringsforsøg i Brøndbys opspil, og så landede bolden for fødderne af Andre Horta, der stod helt fri på kanten af feltet.

Uden problemer trillede han bolden forbi Marvin Schwäbe til 2-1.

En gedigen spand kold vand i hovedet på såvel spillere som fans af hjemmeholdet, der ikke fik rystet det af sig før pausen.

Til gengæld kom Brøndby flot ud til anden halvleg, og allerede efter fem minutter førte et flot opspil til, at Kaiser med en god tæmning kom fri i feltet og trillede 2-2-målet i kassen.

Stemningen kom prompte tilbage på stadion, og Brøndby var ved flere lejligheder tæt på at bringe sig på 3-2.

Men i kampens sidste minutter gik det helt galt for Brøndby, og igen viste defensiven store svagheder.

Først tabte Paulus Arajuuri en duel, fordi han lod bolden hoppe. Det kostede en friløber og målet til 2-3.

I tre minutters overtid var midtstopperkollega Hjörtur Hermannsson så i den uheldige hovedrolle, da han fik skubbet bolden i eget net til slutresultatet 2-4.