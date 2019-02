Store fejl chokerer OB-træner i pinlig indsats

OB fik den værst tænkelige indledning på forårssæsonen i Superligaen, da holdet leverede en ringe indsats og blev sendt hjem til Fyn med en 1-6-lussing i bagagen af FC København.

Fynboernes træner Jakob Michelsen var da også stærkt utilfreds med den præstation, holdet leverede.

- Vi fik en fodboldlektion her i Parken mod et rigtig godt mandskab, men jeg er skuffet over vores egen indsats. Det var ikke godt nok, og så står man tilbage med en rundbarbering, siger Michelsen.

- Der er mange måder at tabe på, og selv om man har en god dag, så kan man også godt tabe 0-2 herinde.

- Man kan også få noget med og endda vinde. Det er ikke lykkedes OB i 16 år, og det blev heller ikke i dag. Men vi skal ikke tabe 1-6. Det er pinligt. Det er ikke godt nok. Det er mangel på kvalitet, siger OB-træneren.

Han anerkender, at FCK også spillede en flot kamp, hvor samtlige fejl fra OB'erne blev straffet kynisk.

Han er sikker på, at holdet nok skal rejse inden næste kamp mod Vejle, og han håber, at de store fejl samt den dårlige boldomgang var en engangsforestilling fremprovokeret af en dygtig modstander.

- Begge ting er da meget bekymrende. Jeg synes ikke, jeg har set vores manglende kvalitet på bolden tidligere, så jeg håber, det var en enlig svale, siger han.

- Men jeg synes heller ikke, at jeg har set så store og så mange personlige fejl, som så også kynisk og flot blev straffet af FCK.

- Det er hverken den første eller sidste fodboldkamp, vi kommer til at tabe. Men det er første og sidste gang, vi leverer sådan en præstation, for der manglede mod og kvalitet. Og det skal ikke kendetegne vores hold, slår Jakob Michelsen fast.