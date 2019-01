Belgisk politik forsøger stadig at optrevle et bandenetværk, der formodes at stå bag matchfixing i tennis.

100 personer med mulig forbindelse til matchfixing i tennis bliver i øjeblikket efterforsket i Belgien.

Det oplyser anklagemyndigheden i Belgien fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Sagen involverer en meget struktureret bande fra det østlige Europa, som opererer fra Belgien med tenniskampe som speciale.

- De fokuserer på lavere rangerede kampe, hvor det er nemmere at svindle, siger Eric Van Duyse, der er talsmand for anklagemyndigheden.

Det drejer sig typisk om Challenger Touren eller i Futures-turneringer, som er et stykke fra øverste niveau.

Ifølge talsmanden har efterforskningen tråde til seks øvrige lande, som er Bulgarien, Slovakiet, Tyskland, Holland, Frankrig og USA.

To franske spillere blev anholdt i sidste uge, før de skulle spille en kamp i double i en mindre turnering i Bressuire i Frankrig.

De fire spillere blev dog løsladt onsdag, men bliver stadig efterforsket, da de mistænkes for at have taget imod bestikkelse i forbindelse med kampe i en anden mindre turnering.

Ifølge fransk politi er der tale om spillere, der jagter en professionel ATP-karriere, men som i øjeblikket er uden for det fornemme selskab.

Ifølge AFP kan beløbene for bestikkelse i forbindelse med kampe i disse turneringer nå op på 3000 euro (cirka 22.000 kroner), mens præmiepengene for at vinde de mindre turneringer ofte er på omkring 2000 euro (cirka 15.000 kroner).

Seks medlemmer af banden, som mistænkes for at stå bag matchfixing-netværket, er allerede sigtet i sagen, mens den formodede leder er varetægtsfængslet.

I juni i 2018 rejste de belgiske myndigheder anklage mod fem armeniere i en sag om matchfixing i tennis.

Det skete, efter at 13 personer blev anholdt i Belgien, da politiet slog til på 21 adresser i landet, mens der var lignende politiaktioner i Tyskland, Frankrig, Bulgarien, Slovakiet, Holland og USA.

I oktober i fjor sigtede anklagemyndigheden i Belgien 19 personer i en sag om mulig matchfixing i belgisk fodbold efter razziaer blandt belgiske klubber, herunder store klubber som Anderlecht, Standard Liege og Club Brugge.

I alt blev der foretaget 44 ransagninger i Belgien samt yderligere 13 i alt i Frankrig, Luxembourg, Cypern, Montenegro, Serbien og Makedonien.