Stolt landstræner: Har lyst til en rigtig stor fadøl

Landstræner Nikolaj Jacobsen var ved at tude, da VM-titlen var i hus med finalesejren over Norge i Boxen.

Danmark knuste Norge 31-22 i VM-finalen i håndbold, og det var en meget stolt landstræner, der satte ord på sine følelser efter en finale, som Danmark sad tungt på fra start til slut.

- Alle mulige følelser kører rundt over det hele. Jeg er ved at tude det ene øjeblik og mega stolt det andet øjeblik. Jeg har bare lyst til en rigtig stor fadøl, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til TV2.

Den rutinerede træner har vundet meget og prøvet endnu mere i sin karriere, men han er ikke i tvivl om, hvor VM-titlen rangerer.

- Det her er det største for mig. Det er ubeskriveligt fantastisk, siger Jacobsen, efter at han har været oppe på tribunen og få en familiekrammer.

Danmark vandt VM efter ti sejre i ti kampe, og danskerne var aldrig i nærheden af at tabe en kamp.

Playmaker Rasmus Lauge jublede vildt, da sejren, titlen og guldet var i hus.

- Det er vanvittigt. Hold kæft, det er vildt. Hvor har vi spillet en vanvittig turnering. Hvor har vi været overlegne, siger han til TV2.

VM-titlen er den første til Danmark i herrehåndbold. Danmark har tidligere været i og tabt tre VM-finaler.