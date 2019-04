Stolt Asgreen fik grønt lys til at køre af Quick-Step

Michael Valgren (Dimension Data), Søren Kragh (Sunweb), Mads Pedersen (Trek) og Magnus Cort (Astana) var alle nævnt som de danske bud på en topplacering i søndagens Flandern Rundt.

Men i stedet blev det andenårsprofessionelle Kasper Asgreen, der i sit første Flandern imponerede ved at køre i mål som nummer to.

Kun Education First-italieneren Alberto Bettiol kørte før over stregen.

- Det er helt fantastisk. Vi kørte ellers cykelløb hele dagen. Så at kunne slutte af med at stå på podiet i mit første Flandern Rundt. Det er jeg virkelig stolt af, siger Asgreen.

Quick-Step råder over nogle af verdens bedste klassikerryttere. Men det blev hverken Zdenek Stybar, Bob Jungels, Philippe Gilbert eller Yves Lampaert, der skaffede en podieplacering søndag.

- Når man sidder i finalen, så får man også lov til at køre. Det er det fede ved at køre på dette hold. Det er kæmpe stort for min karriere, at jeg laver det her resultat i dag, siger Kasper Asgreen.

Flandern Rundt er det største belgiske cykelløb og det andet ud af fem monumenter i cykelkalenderen.