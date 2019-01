Stockholm indsender officielt bud på vinter-OL i 2026

Stockholm vil være vært for vinter-OL i 2026.

Det har længe været kendt, men fredag indsendte den svenske hovedstad sit officielle bud, på hvordan arrangementet i så fald skulle afholdes, til Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Det officielle bud har fået navnet "Stockholm Åre 2026" og indebærer blandt andet, at de alpine skikonkurrencer afholdes i Åre, der ligger over 500 kilometer nordvest for den svenske hovedstad.

Samtidig skal der afholdes skihop i Falun, der ligger cirka 220 kilometer nordvest for Stockholm, mens kælkekonkurrencer helt utraditionelt skal afholdes i Letland i byen Sigulda.

De resterende konkurrencer skal afholdes i Stockholm.

I oktober sagde flere lokalpolitikere i Stockholm, at de ikke ønskede et vinter-OL i byen i 2026. Men der er altså nu fundet tilstrækkelig støtte til at indlevere et officielt bud til IOC.

Det svenske bud konkurrerer med et fælles bud fra de italienske byer Milano og Cortina d'Ampezzo.

Værterne for vinter-OL i 2026 bliver fundet ved en afstemning i IOC i juni.