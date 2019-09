Stjerner om landstrænerrokade: Vi fokuserer på at vinde

Når Danmarks fodboldlandshold torsdag og søndag løber på banen til EM-kvalifikationskampene ude mod Gibraltar og Georgien er det med Jon Dahl Tomasson som styrmand.

Assistenten er vikarierende landstræner for Åge Hareide, som er blevet hjemme med knæproblemer.

Om et år - efter EM-slutrunden i 2020 - sidder hverken Tomasson eller Hareide og styrer showet. Kasper Hjulmand bliver ny landstræner med Morten Wieghorst som assistent.

Det blev annonceret for tre måneder siden med stort rabalder. Spillerne blev ikke taget med på råd. De fik først besked, da beslutningen var truffet.

Spillerne er fra klublivet vant til, at ledere og trænere kommer og går. Spillernes opgave er på græsset, og den indstilling møder man da også blandt landsholdets største stjerner.

- Det var en overraskelse for alle. Men det har ikke noget med os spillere at gøre. Det var en DBU-beslutning, og hvis DBU mener, at det er den bedste beslutning, så respekterer vi skam også det, siger Christian Eriksen.

Hareide har betydet meget for Eriksen, som har scoret flere mål under nordmanden end tidligere i landsholdskarrieren under Morten Olsen.

- Der er et stykke tid til, at Åge ikke er landstræner mere. Det handler om at komme til en slutrunde. Det er mit fokus. Hvad end der kommer, så er det en ny situation. Forhåbentlig kan jeg føre mit fodboldspil videre, siger Eriksen.

Samme toner kommer fra anfører Simon Kjær, som også først blev orienteret, da beslutningen om at skifte landstræner var truffet.

- Åge og Jon har givet deres besyv, og vi kan kun bede om arbejdsro nu. Vi har fokus på det, vi kan gøre noget ved, og det er at vinde de kommende landskampe, siger Kjær.

Jon Dahl Tomasson vil ikke rippe op i såret lige op til torsdagens kamp mod Gibraltar, men tilbage i juni kritiserede han DBU's timing.

Nu fokuserer han på opgaverne i EM-kvalifikationen og glæder sig over den samhørighed, han føler, han har været med til at skabe på landsholdet i løbet af de seneste tre år.

- Vi - staben og spillerne - har været igennem en proces i et antal år og skabt en vinderkultur, som er unik og fremragende, siger han.

Peter Møller, fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU), som stod i spidsen for beslutningen, beretter om en afbalanceret trup, der ikke virker negativt påvirket.

- Ingen ændringer i adfærd eller humør. De er vant til det ude i klubberne. Vi er her stadig for at vinde enhver kamp, og vi har et godt sammenhold.

- Alle kæmper for Danmark og for at komme med til den slutrunde. Jeg fornemmer ikke, at der er nogen, der er sure eller kede af det, siger Møller.

Møller mener, at timingen var så god, som den kunne blive. Og det har de seneste tre måneder vist, mener han.

- Jeg noterer mig, at folk synes, at det, der kommer, også bliver godt på mange parametre.

- Det, vi har nu, er rigtig godt. Men det er mit job at sørge for, at vi hele tiden har de rigtige folk på de positioner. Jeg synes stadig, at timingen er fin, og der har ikke været meget kritik, siger Møller.