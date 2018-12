Stjernen holder førstepladsen efter uafgjort i topkamp

Håndbold, 2. division, damer, pulje 2, Stjernen - Ejstrupholm/Hærvejen 21-21 (7-9)

Med syv sejre og to uafgjorte kampe slutter Stjernen lidt overraskende på rækkens førsteplads. To point foran dagens modstander fra det midtjyske. En del bedre end målsætningen for første halvdel - at være med i top fem.

Med cirka tre hundrede tilskuere på lægterne fik Stjernens stærke damer den bedst mulige opbakning. Ifølge hjemmeholdets træner Tomas Lyngsåe blev det en flot og meget lige kamp, hvor Stjernen var bagud med to til tre mål det meste af kampen. Ti minutter før tid udlignede Stjernen til 20-20.

De næste minutter blev en spændende stillingskrig med afbrændere og for mange tekniske fejl af hjemmeholdet, som træner Lyngsåe udtrykte sig. Ejstrup/Hærvejen kom igen foran, inden Mia Nygaard udlignede et minut før slut. I de sidste sekunder kom Stjernen igen i boldbesiddelse uden at komme til en åben scoringschance. Topscorere for Stjernen Joan Gisselbæk 7 og Mia Nygaard 6 mål. (KAI)