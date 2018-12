Norge går helt sikkert videre til mellemrunden ved EM i Frankrig, men jenterne kommer over uden point, hvis det ikke bliver sejr over Rumænien. Og det kan man bestemt ikke tage for givet.

Får Norge ikke point i den kamp, og det kan sagtens gå hen at ske, går turen til mellemrundekampene i Nancy uden point på kontoen - og så er risikoen, at tre sejre på stribe i hovedrunden ikke vil være nok til at booke billet til en semifinale.

Norge er hårdt presset op til onsdagens sidste kamp i puljen, hvor der venter et frygtindgydende rumænsk landshold, der har vundet sine første to kampe i sikker stil, med kæmpe profiler som Cristina Neague og Eliza Buceschi som de store trækheste.

De norske jenter vandt godt nok en storsejr i puljen over Tjekkiet, men de to point kommer ikke til at tælle i EM-regnskabet i mellemrunden, da tjekkerne ikke kommer videre.

Norge indledte jo EM med at tabe til Tyskland, så kravet er helt klart en sejr over Rumænien, hvis der for alvor skal holdes liv i drømmen om endnu en guldmedalje ved et mesterskab.

En del af forklaringen er helt sikkert, at flere af de største norske profiler sidder udenfor med skader.

Nora Mørk, Amanda Kurtovic og Stine Skogrand, der alle er venstrehåndede bagspillere, er ikke til rådighed - og i sejren over Tjekkiet gik det også galt for Thea Mørk, der nu er afløst af veteranen Camilla Herrem.

Så nu er det store spørgsmål: Stivner de norske smil?