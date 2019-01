Stinna brød barrieren

Årets Sportsnavn: Årets Fynske Sportsnavn er blevet kåret hvert år i de seneste næsten 70 år.

Men 24-årige Stinna Tange Kaastrup blev den første para-atlet nogensinde, som erobrede den flotte hæder.

Da hun havde modtaget den flotte statuette af Fyens Stiftstidendes chefredaktør Poul Kjærgaard, lagde hun heller ikke skjul på, hvor stolt hun var og er.

- Jeg siger virkelig tusind tak, fordi jeg har været nomineret mange gange. Derfor er det virkelig en stor anerkendelse for mig, og jeg har aldrig opgivet at få den hæder, sagde para-rytteren på den store scene i Odense Idrætshal.

Hun står også ved en skillevej, fordi hendes 18-årige hest Horsebo Smarties nu er gået på pension.

- Derfor var det her en fin måde at runde det hele af på, og nu skal jeg ud at finde en ny hest, så jeg kan komme til paralympiske lege i Tokyo om halvandet år. Så hvis nogen kender en med en god hest, så er jeg interesseret, sagde rytteren fra Hovgaard Rideklub i Skårup.

Stinna Tange var ikke i tvivl om, at der var hendes to VM-guldmedaljer i dressur og kür, som havde været sæsonens absolutte højdepunkt. Samtidig var hun nomineret til verdens bedste dressur-rytter i konkurrence med rask-ryttere.

Som 7-årig tog hun sin første ridetime. Meningen var, at ridningen skulle udvikle hendes muskulatur, men det er blevet til så meget mere. Hun har flere gange vundet DM- og NM-guld i dressur.

Stinna Tange har altid haft et afslappet forhold til sit handicap.

- Humlebien ved jo ikke, at den ikke kan flyve. Jeg burde jo heller ikke kunne ride, men jeg gør det jo stadigvæk, er hun citeret for at sige.

Nu har hun vundet den fornemme pris, som tidligere er blevet taget af Peder Pedersen, Eskild Ebbesen, Lasse Norman Hansen, Nicki Pedersen, Rikke Møller Pedersen, Viktor Axelsen og Dorte O. Jensen.