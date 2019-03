Håndbold: Odense HC's førende profil, Stine Jørgensen, står over i Rostov.

Landsholdsanføreren er blevet hjemme for at berede sig til de kommende kampe og for at passe sin akillessene, oplyser Odense HC-direktør Lars Peter Hermansen.

Stine Jørgensen har spillet for nedsat kraft eller slet ikke spillet for klubben i den senere tid, og en massiv rygtestrøm i det danske håndboldmiljø har villet vide, at den for holdet så vigtige back var gravid. Det ønskede hverken direktør Lars Peter Hermansen eller træner Jan Pytlick dog at udtale sig om, da Sport Fyn spurgte til sagen i sidste uge.

Hvad er din og klubbens kommentar til, at vi bragte den artikel?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Sagen er lukket herfra, svarede Odense HC-direktøren.

Stine Jørgensen fik senest spilletid i midtugen i Esbjerg, men var ikke på holdkortet i de to foregående kampe.