Stine Jørgensen overbevisende: Odense HC på vej mod semifinalen

- Det var så fedt at se. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange mål hun scorer i dag, men så fedt at se, sagde cheftræner, Jan Pytlick om holdets anfører, der virker til at have ramt et helt nyt niveau på landsholdets tur til Golden League, og det fortsætter hun åbenbart bare med i slutspillet.

- Det er godt at se, vi fortsætter i den rigtige retning. Vi dækker super godt op og holder dem på 21 mål, men når jeg kigger på det, så synes jeg, vi skulle have holdt dem på en 18 stykker. Vi laver lige lidt fejl, og det er det, der gør det lidt spændende, sagde Jan Pytlick.

Gæsterne spillede til tider næsten inde under tremeterstregen og ledte efter mulige løsninger for holdets fintestærke spillere, som eksempelvis Kristina Kristiansen, der efter en stille første halvleg, fik sat fem mål ind i anden.

Nykøbing mangler i øjeblikket venstrebacken Johanna Westberg, der førte ligaen i mål per kamp, inden hun blev gravid i november. Og det er tydeligt, at hendes fravær har ramt Nykøbings offensiv hårdt, især når holdet så er oppe imod et hold, der lever på defensiven, som Odense gør det.

Velfungerende højreback

En af dem, der gjorde det flot defensivt var Mie Højlund, der efterfulgte hendes fem mål i mod Holstebro med tre mod Nykøbing og spillede en fin kamp i begge ender.

Højlund havde succes på højrebacken mod Holstebro, og Jan Pytlick, nævnte efter den kamp, hvor meget det betød for Odense at have fundet flere mulige løsninger på den position, så hele ansvaret ikke tilfaldt en enkelt spiller.

Den unge bagspiller, hvis fodfinter nok er blandt de hurtigste i den danske liga, viste igen lørdag, at hun sagtens kan være en løsning på højrebacken, imens Mette Tranborg er ude.

- Jeg spillede meget højreback i ungdomshåndbold, så det er helt normalt for mig at spille der. Men det er selvfølgelig udfordrende for rytmen i vores spil, at vi kun har højrehænder. Det er en stor udfordring som højrehåndet at lægge pressene, fordi vi oftest ender med at have vores skudarm ind mod forsvaret og derfor tit bliver lukket ned. Men jeg synes, vi har lært i de seneste kampe, at hvis der kommer et frikast, så puster vi ud, og så sætter vi bare et nyt angreb op, forklarede Mie Højlund.

I forsvaret mangler holdet også Mette Tranborg, der trak et stort læs for Odense, og det tomrum har ikke været helt let at udfylde.

- Forsvarsmæssigt, er det ikke en udfordring at være højrehåndet. Udfordringen ligger i, at Mette har dækket en suveræn back og dækket virkelig godt, så vi har haft en tryghed. Så der har været lidt omstilling for forsvaret, fordi det nu er andre, der skal dække der, men det synes jeg er gået fint, og der er mange, der har været klar til at tage den opgave, sagde Mie Højlund.

Næste opgave for Odense HC er på tirsdag ude mod København, og nu hvor holdet har vundet de to første kampe i slutspillet - og yderligere har to bonuspoint med over - er det tæt på, at Odense HC kan score billetten til semifinale-spillet, hvis de gode resultater fortsætter mod København.