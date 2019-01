Stiktosset Chelsea-manager revser eget hold

Maurizio Sarri var ikke i godt humør, efter at hans hold lørdag tabte 0-2 til Arsenal i Premier League.

Chelseas italienske manager, Maurizio Sarri, var langt fra tilfreds, efter at hans hold lørdag måtte indkassere et nederlag til lokalrivalerne Arsenal i Premier League.

Chelsea tabte 0-2, og det fik italieneren op i det røde felt.

- Jeg er i den grad meget, meget sur. Dette nederlag skyldes vores mentalitet mere end noget andet. Vi mødte et hold, der var mere målrettet end os, og det kan jeg ikke acceptere, sagde Sarri på pressemødet efter kampen, hvor han på grund af sine frustrationer måtte formulere sig på sit modersmål i stedet for engelsk.

- Faktum er, at det lader til, at denne gruppe spillere er ekstremt svære at motivere.

Chelsea havde bolden klart mest i lørdagens kamp, men fik kun sendt et enkelt skud afsted, der var inden for målrammen.

Sarri valgte at stille op uden en egentlig angriber, men han mener ikke, at hans taktik var årsagen til, at Chelsea tabte til Arsenal.

- Når man ser en kamp som denne, hvor ét hold er mere målrettet end det andet, så er taktikken ligegyldig.

- Taktisk set er begge hold på samme niveau, men de var mere målrettet. Arsenal var mere motiveret hele vejen igennem, især i begge straffesparksfelter, sagde Sarri efter kampen.

De to franskmænd Alexandre Lacazette og Laurent Koscielny stod for Arsenals mål. Begge blev scoret i første halvleg.

Med sejren haler Arsenal ind på netop Chelsea, der indtager tabellens fjerdeplads med 47 point. Arsenal har tre færre på femtepladsen.