Newcastles nye cheftræner hedder Steve Bruce.

Premier League-klubben ansætter den 58-årige træner på en treårig kontrakt, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Jeg er glad og utrolig stolt af at blive udpeget som ny cheftræner i Newcastle United. Det er min barndomsklub, og det var min fars klub, så det er et specielt øjeblik for mig og min familie, siger Bruce til hjemmesiden.

For få dage siden sagde Bruce sit job op hos Sheffield Wednesday, der spiller i den næstbedste engelske række.

Direktør i Newcastle Lee Charnley glæder sig over, at det lykkedes klubben at hente Bruce.

- Steve har store følelser for Newcastle, og vi er meget glade for, at en træner med så stor erfaring og så tætte forbindelser til klubben er kommet til.

- Steve ved, hvad klubben betyder for dens fans og for regionen, og han vil lægge sit hjerte og sin sjæl i arbejdet med at lede vores talentfulde gruppe af spillere, siger direktøren.

Bruce afløser spanieren Rafael Benitez, der ikke kunne blive enig med klubben om en kontraktforlængelse og forlod Newcastle 30. juni.

Benitez er taget til Kina, hvor han står i spidsen for Dalian Yifang.

Netop i Kina er Newcastle i øjeblikket på træningstur, og her støder Steve Bruce til truppen onsdag.

Steve Bruce begyndte sin professionelle spillerkarriere i Gillingham og Norwich City, inden han i 1987 skiftede til Manchester United, hvor han spillede i ni sæsoner og vandt tre mesterskaber med klubben.

Derefter skiftede han til Birmingham, hvor efter spillerkarrieren blev afsluttet i Sheffield United.

De seneste 21 år har han stået i spidsen for en række engelske hold - herunder Birmingham, Sunderland, Hull, Aston Villa og begge Sheffield-klubber.