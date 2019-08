Sterling scorer hattrick i City-sejr i ligapremiere

Liverpool åbnede Premier League-sæsonen med en 4-1-sejr over Norwich fredag aften, og lørdag fulgte Manchester City trop med en 5-0-sejr ude over West Ham.

Dermed er de to suveræne tophold fra den seneste sæson begyndt, som de sluttede den seneste.

City vandt 14 kampe i træk i foråret, inden holdet kunne kåres som engelsk mester med 98 point - et enkelt point mere end Liverpool på andenpladsen.

Lørdag eftermiddag blev det til ligasejr nummer 15 i træk, da City gæstede West Ham i London. Og dermed tre point på kontoen.

Efter 25 minutter bragte angriberen Gabriel Jesus City foran 1-0, da brasilianeren viste målnæse i det lille felt og udnyttede backen Kyle Walkers fornemme forarbejde.

West Ham-backen Aaron Cresswell stod og snorksov i situationen, da Walker tog en lang sprint og kom fri i højre side.

City dominerede generelt kampen, og Riyad Mahrez havde et nærgående forsøg, som blev reddet flot af West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

Også Citys midtbanespiller David Silva forsøgte sig med et langskud, men bolden gik lige forbi den ene stolpe.

I anden halvleg scorede City yderligere fire gange, og flere gange kom videodommersystemet VAR i fokus.

Raheem Sterling fordoblede føringen seks minutter inde i anden halvleg, da Kevin De Bruyne fandt den hurtige englænder helt fri i feltet.

Herefter kom den første kontroversielle VAR-kendelse, da Jesus blev vurderet til at være nogle millimeter offside ved en scoring.

Sterling blev dobbelt målscorer med et kvarters tid tilbage, efter at VAR-dommerne havde målt ham onside med få millimeter.

City-keeper Ederson diskede op med et par gode redninger, da West Hams Javier "Chicharito" Fernandez og Manuel Lanzini forsøgte sig fra tæt hold.

Den indskiftede City-angriber Sergio Agüero gjorde til 4-0 på et straffespark, men argentineren fik lov at sparke to gange, efter at han i første omgang havde brændt.

Fabianskis ene fod blev af VAR vurderet til at have sluppet målstregen i skudøjeblikket, inden han reddede forsøget, og det var årsagen til, at Agüero skulle sparke om.

Sterling fuldendte kort efter sit hattrick i kampen med scoringen til 5-0 i overtiden.