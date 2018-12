Stemmekaos kan genoplive finnjollen som OL-disciplin

Tidligere chef for det internationale sejlsportsforbund, World Sailing, rejser tvivl om udfaldet af afstemning, der fjerner finnjollen fra OL-programmet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Paul Henderson, der var præsident for World Sailing fra 1994 til 2004, mener, at flere stemmer blev optalt forkert, da sejlsportsforbundet i november stemte for at ændre sammensætningen af de olympiske bådklasser med virkning fra OL i Paris 2024.

Det skriver han i et brev til sin efterfølger på posten, danske Kim Andersen.

Med Henderson er der nu fire medlemmer af World Sailings hovedbestyrelse, der påstår, at deres stemmer blev registreret forkert.

På generalforsamlingen i november, der blev afholdt i Florida, besluttede man at tilføje en ny topersoners kølbådsdisciplin, hvor der sejles langdistance på åbent hav.

Det betød til gengæld, at finnjollen mistede sin olympiske plads. Finnjollen har historisk været succesfuld for Danmark med tre OL-guldmedaljer og en enkelt sølvmedalje.

Finnjollen var med ved OL for første gang i 1952 og er fortsat på OL-programmet ved legene i Tokyo i 2020. Men derefter er det slut.

- Der er behov for prompte at rette opmærksomheden mod denne uheldige situation, skriver Paul Henderson til den danske forbundspræsident.

Afstemningen om de nye, olympiske bådklasser var meget tæt. Dermed er det en mulighed, at resultatet - og finnjollens skæbne som OL-disciplin - ikke er afgjort endnu.

Kim Andersen siger til AP, at så snart World Sailing har færdiggjort en grundig undersøgelse af stemmeoptællingen, "så vil vi beslutte, hvad den passende reaktion bør være".