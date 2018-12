Status: Sådan ser det ud for Danmark inden mellemrunden

Tirsdagens forsmædelige nederlag på 30-25 til Serbien betyder som bekendt, at Danmark må nøjes med at have to point med på den videre EM-færd ind til de tre kampe i mellemrunden.

Gør de danske kvinder rent bord i kampene mod Frankrig, Rusland og Montenegro er semifinalepladsen en realitet, men det ser godt nok svært ud i kølvandet på præstationen mod serberne.

Men mindre kan måske også gøre det. Faktisk kan danskerne måske tåle et tabe en enkelt af kampene, hvis eksempelvis Rusland gør rent bord.

Her er oversigten over de tre kampe i mellemrunden:

Torsdag kl. 18.00: Frankrig-Danmark

Mandag kl. 18.00: Danmark-Rusland

Onsdag kl. 15.45: Montenegro-Danmark