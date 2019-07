Stage om Parken-debut mod AGF: En speciel oplevelse

Efter en speciel uge spillede FC Københavns Jens Stage fredag en speciel fodboldkamp.

Det skete, da han blev indskiftet, da FCK i 3F Superligaen mødte Stages tidligere holdkammerater fra AGF.

Stage forlod denne sommer netop AGF til fordel for FCK, og Stages lejlighed i Aarhus blev i ugens løb udsat for hærværk.

Før fredagens kamp blev Jens Stage dog hyldet af fans fra begge klubber, da han modtog både blomster og klapsalver fra både FCK- og AGF-fans.

Hovedpersonen var taknemmelig for modtagelsen før kampen, hvor han spillede den sidste halve time i FCK's 2-1-sejr.

- Det var en speciel oplevelse og pænt af tilhængerne. Jeg fik en gave fra begge holds fans, og det er jeg som skilsmissebarn vant til, siger Jens Stage.

- Jeg kan godt lide at skilles på god fod. Det har jeg formået med gutterne på AGF-holdet, og jeg håber også, det kan ske med fansene.

- Men der skal to om at bestemme det, og mens nogle synes, at det er okay, så er andre lidt imod det, og det skal de have lov til.

- Det var min første kamp for FCK i Parken. Det var en dejlig oplevelse og fantastisk med tre point, siger Stage.

Han ønskede ikke at udtale sig om hændelsen i ugens løb, men det gjorde AGF-spilleren Nicolai Poulsen, der ikke fingre imellem.

Nicolai Poulsen er udset som erstatning for netop Stage, og den tidligere Randers-spiller er rystet over begivenheden.

- Det er selvfølgelig helt sindssygt. Det er voldsomt, at det kan ske i lille Danmark.

- Alle har været dybt overraskede, og alle har følt med Jens. Der er mange, der synes, at det er voldsomt, og vi føler alle med ham. Det burde ikke kunne lade sig gøre, siger Nicolai Poulsen.

Det var dog ikke på grund af ugens begivenhed, at Jens Stage startede ude i kampen mod sine tidligere holdkammerater, forklarede FCK-træner Ståle Solbakken.

- Beslutningen var 100 procent sportslig.

- Han kan ikke 100 procent sige, at han ikke er en lille smule påvirket af det. Han er kun 22 år, og jeg tror, at han er glad for, at ugen endte med en sejr over AGF, og at han nu kan puste ud, siger Ståle Solbakken.

Han fortalte, at FCK's præstationspsykologiske konsulent, Martin Langagergaard, i ugens løb har talt meget med Jens Stage.