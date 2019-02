Stærkt banelandshold kan få VM-medalje i alle discipliner

Det kræver et niveau i den absolutte verdenselite, hvis man skal have plads på det danske banelandshold i cykling.

Bane-VM begynder onsdag i Pruszków i Polen, og kvaliteten hos de otte danske deltagere er så høj, at de alle kan gøre sig reelt håb om en medalje.

- Vi regner ikke med at tage medalje i alle discipliner, men der er chance for at gøre det i dem alle, siger landstræner Casper Pedersen.

Danmark er med i syv discipliner, og landstræneren vil som udgangspunkt være tilfreds med et udbytte i stil med sidste års VM, hvor det blev til tre medaljer.

Ikke mindst hvis det prestigefyldte 4000-meter-hold tager den ene.

En god medaljemulighed er der også i parløb hos både mænd og kvinder. Mændene vandt fire World Cup-løb på stribe i efteråret, selv om landstræneren satte dem sammen i forskellige konstellationer.

Til VM er valget faldet på Lasse Norman Hansen og Casper Folsach.

- Det er VM, og så kører vi med dem, der er bedst. Jeg synes, at det er det par, der har størst chance for at få succes, som det ser ud lige nu, siger Casper Pedersen.

Mere usikker er han på Niklas Larsens niveau i omnium, efter at han har været ukampdygtig, stort set siden han var med i PostNord Danmark Rundt i august sidste år.

Han har kørt et par World Cup-løb efter nytår, men den lange pause har sat sig sine spor.

- Han er ved at være oppe i gear, men han har bare været skadet hele vinteren. Det er ikke det samme gear, som han var i sidste år.

- Det er ikke vores forventning, at han tager en medalje i omnium. Men hvis det hele står rigtigt, og han har heldet, kan han godt gøre det, siger Casper Pedersen.

Danmark kommer til VM med fem herreryttere, der alle er i spil til en plads på 4000-meter-holdet.

I første omgang bliver det Casper Folsach, Lasse Norman Hansen Julius Johansen og Rasmus Lund, der kommer til at køre, mens Niklas Larsen er reserve.

Amalie Dideriksen, Julie Leth og Trine Schmidt er med hos kvinderne. Her stiller Danmark op i parløb, pointløb, omnium og scratch med Dideriksen til start i hele tre discipliner.

VM begynder onsdag og varer indtil søndag.