Stærkt Stjernen-forsvar bag storsejr

Kai holm

Håndbold, 2. division, pulje 2, damer, Silkeborg/Voel 2 - Stjernen 2 11-23 (6-12)

Stjernens stærke forsvar var igen medvirkende til at holde en modstander nede på et rekordtlavt antal scoringer. Et kompakt 6:0 forsvar med forsvarsprofilerne Marie Thomsen og Helle Nørgaard som stødende tre'ere gav optimale vilkår for Tanja Eilsøe i målet.

I den modsatte ende lykkedes det for Stjernens angribere at spille med tålmodighed og opnå en pæn høj scoringsprocent. Silkeborg/Voel var kun med til 2-2. I resten af kampen udbyggede Stjernen føringen i en kamp, hvor Stjernens træner Thomas Lyngsåe inden kampen havde været tilfreds med en smal sejr.

Topscorere Stjernen: Mia Nygaard 6 og Joan Gisselbæk 5 mål. (kai)