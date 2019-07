Stærk belgier vinder Tourens første bjergtest

Den belgiske cykelrytter Dylan Teuns (Bahrain-Merida) kørte torsdag først over målstregen på 6. etape af Tour de France.

Belgieren havde siddet i udbrud det meste af dagen og var stærkest, da slaget om etapesejren skulle findes mellem ham og Giulio Ciccone (Trek) på toppen af dagens syvende og sidste stigning.

Jakob Fuglsang (Astana) kom i mål som nummer ni - 1 minut og 53 sekunder efter vinderen. Danskeren tabte ni sekunder til Geraint Thomas (Ineos). De to regnes blandt løbet favoritter til den samlede sejr.

Julian Alaphilippe (Quick-Step) i den gule trøje kæmpede på den sidste stigning for at minimere tidstabet til Ciccone, der var den af udbryderne, der lå bedst placeret samlet.

Selv om det blev til en sjetteplads på etapen, lykkedes det ikke franskmanden at beholde førertrøjen, som han må lade gå videre til Ciccone.

Italieneren fører løbet med seks sekunder ned til Alaphilippe, mens etapevinderen Dylan Teuns er nummer tre - 32 sekunder efter.

Fuglsang er nummer 11 i det samlede klassement.

Allerede to kilometer inde på den 160,5 kilometer lange etape kom 14 ryttere væk fra feltet, blandt dem både Teuns og Ciccone, som vandt bjergkonkurrencen i årets Giro d'Italia.

Som udgangspunkt lignede udbruddet ikke noget, der kunne holde hele vejen over de syv stigninger til mål, men på toppen af den fjerdesidste stigning og med 55 kilometer til mål var forspringet stadig på otte minutter, efter det havde været over ni.

Nede i feltet havde Kasper Asgreen (Quick-Step) trukket det meste af dagen, og med al respekt for den danske frontknoklers evner sagde det en del om, hvor insisterende det belgiske mandskab var på at hente frontgruppen ind i bjergterrænnet.

Derfor tog Movistar over, og også Bora og Ineos begyndte af vise sig på nedkørslen frem mod de sidste tre stigninger, men det lykkedes aldrig at hente de forreste, der på slutningen af den sidste stigning var reduceret til to mand.

Etapen var med sine syv stigninger Tourens første alvorlige test for klassementfolkene.

På sidste stigning forsøgte flere af dem at stikke af, og det lykkedes både sidste års vinder, Geraint Thomas, og Thibaut Pinot at hente nogle få sekunder på de øvrige på det allersidste stykke af stigningen mod målstregen.

Fuglsang kom i mål i samme tid som Mikel Landa (Movistar), Egan Bernal (Ineos) og Richie Porte (Trek).