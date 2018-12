Ståle har tålmodighed med skadesplaget nyindkøb

Det er en uruguayansk landsholdsspiller et godt stykke fra topformen, som tiltræder i FC København.

Torsdag bekræftede FCK, at klubben har købt Guillermo Varela i Penarol i Uruguay, og at parterne har indgået en kontrakt frem til sommeren 2023.

25-årige Guillermo Varela møder dog op i FCK efter et efterår, hvor han har været skadet, og FCK-træner Ståle Solbakken forventer derfor, at der vil gå noget tid, før Varela er helt klar til at levere.

- Han har været ude med en skade i det meste af efteråret, og vi har derfor testet ham grundigt fysisk med vores læge Morten Boesen og David Cosgrave.

- Vi er afklarede med, at der vil gå seks-otte uger af opstarten, før han kan indgå på fuld kraft i træningen med resten af holdet, siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

Guillermo Varela er noteret for fem A-landskampe i Uruguay, og han spillede to kampe under sommerens VM-slutrunden.

Han kom som helt ung til Manchester United, men har været tilbage i Uruguay for at få gang i karrieren igen.

Ståle Solbakken roser Varelas beslutning om at vende hjem efter tiden i Europa.

- Siden tog han et modent valg og begyndte lidt forfra i sin barndomsklub, og nu er han for alvor klar til at vende tilbage til Europa igen. Han har været en eftertragtet spiller i det her vindue, og vi er glade for, at vi har kunne overbevise ham om, at FCK er det rigtige valg.

- Han er en teknisk stærk og hurtig back, som især offensivt er meget stærk. Han har god erfaring fra store ligaer og landsholdet, men vi mener stadig, at vi kan være med til at gøre ham til en mere komplet spiller, siger Ståle Solbakken.

Guillermo Varela indledte karrieren i Penarol i hjemlandet og kom til Manchester United som ung spiller i 2013.

Han opnåede fire ligakampe i den engelske storklub og har efterfølgende været lejet ud til tyske Eintracht Frankfurt samt spanske Castilla, da franske Zinedine Zidane var ansvarlig for Castilla, som er Real Madrids andethold.

I 2017 returnerede Varela til Penarol.

- Vi har fulgt ham længe og set ham flere gange live, så vi føler, at vi har et godt kendskab til ham, og vi har arbejdet over lang tid for at nå frem til det her.

- Han har også i hele forløbet været meget interesseret i at komme til København for at etablere sig i Europa igen, og vi ser meget frem til at arbejde sammen med ham, siger Ståle Solbakken.