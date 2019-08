Ståle Solbakken gav FCK-holdet en skideballe i pausen

FC København topper 3F Superligaen med maksimumpoint efter fem sejre i fem kampe i den nye sæson.

Men fredag skulle der en regulær skideballe fra manager Ståle Solbakken til, inden holdet på hjemmebane vågnede op og slog oprykkerne Lyngby med 2-0 efter to mål af angriberen Jonas Wind.

- Første halvleg var for dårlig. Der var alt for meget nipseri med bolden, og det var kedeligt at se på. Sådan kan man ikke spille fodbold.

- Min pausesnak blev lidt ophedet, for jeg var meget utilfreds med første halvleg, siger Solbakken.

Dagens FCK-anfører Viktor Fischer medgiver, at skideballen var fortjent efter en skidt første halvleg.

- Vi har lige haft en vigtig kamp mod Røde Stjerne i Serbien, hvor motivationen var i top.

- Mod Lyngby skulle vi gøre lidt mere for det, og vi skal give et kæmpe cadeau til vores forsvar og målmand, for at vi ikke lukkede et mål ind i første halvleg.

- Men i anden halvleg fik vi set, at vi havde et andet gear, og Lyngby blev trætte, siger Viktor Fischer.

Lyngby-træner Christian Nielsen mener, at oprykkerholdet har stor ære af kampen trods 0-2-nederlaget.

- Vi kom for at spille vores chance og konkurrere med FCK. Vi havde en rigtig god fornemmelse i pausen, men efter deres første mål i anden halvleg blev det lidt et stormvejr.

- Vi led meget efter den scoring. Hvis man tager resultat væk, så viste vi noget mod i forhold til vores spillestil, og vi fik noget erfaring, som vi kan bruge fremadrettet, siger Lyngby-træneren.

Lyngby har hentet seks point i fem kampe efter sin overraskende oprykning til Superligaen. Det placerer foreløbigt holdet som nummer ni i ligaen.