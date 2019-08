Straffesparksnederlaget til Røde Stjerne i Champions League-kvalifikationen gør "frygtelig ondt" på FCK-manager Ståle Solbakken, men den rutinerede nordmand tror, at hans spillere har det værre. Det siger han til TV3+.

- Jeg har det ikke godt, men der er nok spillere, som har det værre. Der er nok mange spillere, som drømmer om at spille den afgørende kamp om at komme i Champions League, siger Ståle Solbakken.

FCK må efter det dramatiske nederlag i stedet nøjes med at spille to playoffkampe om at komme i Europa Leagues gruppespil.

- Nu må vi sørge for at komme i det andet gruppespil. Men der er ikke tvivl om, at det her er mentalt meget hårdt for spillerne, siger Solbakken.

Det første opgør i Serbien endte 1-1, og det var også stillingen i tirsdagens kamp i Parken, da FCK i det 54. minut kom en mand i overtal efter en udvisning til Røde Stjernes Nemanja Milunovic.

Trods overtallet formåede FCK ikke at få afgjort kampen i hverken den ordnære eller den forlængede spilletid.

- Det var en meget lige kamp frem til deres udvisning. Derfra dominerede vi, men vi skulle have været skarpere.

- De havde to gode midtstoppere, som clearede bolden godt i feltet. Vi fik vores muligheder, men var ikke skarpe nok, siger Solbakken.

Med otte minutter tilbage af den forlængede spilletid blev FCK-spanieren Pep Biel også udvist.