Ståle Solbakken: Riga bliver svære at slå

FC Københavns manager, Ståle Solbakken, advarer mod at tage let på opgaven, når FCK torsdag aften møder Riga FC i det første af to opgør om en billet til Europa Leagues gruppespil.

Selv om det lettiske mesterhold ikke ser skræmmende ud på papiret, er der tale om et meget stabilt hold, påpeger Solbakken.

- Det er et hold, vi må ikke undervurdere. De har formået at leve i alle deres kvalifikationskampe lige til det sidste, og de er ikke gået i panik, selv om de har været bagud.

- Det tyder på en stor mental styrke, og at de hurtigt har forstået, hvordan man opnår resultater i de europæiske turneringer, siger Ståle Solbakken ifølge FCK's hjemmeside.

I de samlede kvalifikationssejre over Piast Gliwice og HJK Helsinki har letterne være stærke på dødbolde, mener FCK-manageren.

- De forsvarer sig godt, og de er gode på standardsituationer. Med fire uafgjorte, et smalt nederlag og en smal sejr, har de vist sig at være svære at slå for blandt andet de polske og finske mestre, siger nordmanden.

Solbakken har udtaget den uruguayanske angriber Michael Santos til kampen, og han kan dermed få lyndebut efter sit skifte til den danske mesterklub onsdag.

Skader til Dame N'Doye og Jonas Wind gør nemlig angrebskøen kort.

- N'Doyes og Jonas' skader er naturligvis en streg i regningen, men det giver mulighederne til andre, som må vise, at de er tilliden værdig, siger Solbakken.

Opgøret mellem FCK og Riga begynder torsdag klokken 19.45 i Telia Parken. Der er returkamp i Letland torsdag i næste uge.