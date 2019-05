Ståle Solbakken: Bartolec er et godt bud på Ankersen-afløser

FCK-manager Ståle Solbakken siger, at Karlo Bartolec er et godt bud på en afløser til Peter Ankersen.

FC København skal denne sommer hente en ny højre back til klubben, da Peter Ankersen med al sandsynlighed bliver solgt.

FC Nordsjællands Karlo Bartolec er blevet rygtet til FCK, og den 24-årige kroatiske landsholdsspiller er et godt bud på Peter Ankersens afløser.

Det siger FCK-manager Ståle Solbakken efter FCK's 1-3-nederlag til FC Nordsjælland lørdag aften.

- Karlo Bartolec er et godt forslag, men vi må se, hvad fremtiden bringer, siger Ståle Solbakken.

FCN-træner Flemming Pedersen regner ikke med, at Bartolec er at finde i Farum efter sommerferien.

- Jeg forventer ikke at have Karlo Bartolec til rådighed i næste sæson. Mit bedste gæt er, at han ikke er i FC Nordsjælland, siger Flemming Pedersen.

Spørgsmål: Tror du, han kunne spille i FC København i næste sæson?

- Det kunne godt være en mulighed, men jeg tror også, der er andre muligheder, siger FCN-træneren.

FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen, ønskede ikke at udtale sig om Karlo Bartolec efter lørdagens opgør i Telia Parken.

Sikkert er det, at Peter Ankersen forlader FC København denne sommer, fortæller Ståle Solbakken.

- Det er 100 procent sikkert, at Ankersen bliver solgt, og det er han nok allerede. Vi skal bare sende papirerne til klubben, han skal til, siger FCK-manageren.

28-årige Peter Ankersen har ifølge Ståle Solbakken tiltrukket sig interesse fra mange klubber.

- Han har en masse klubber at vælge imellem. Man skal være både døv og blind for ikke at se, at man får en god back i ham.

- Vi kommer ikke til at lægge hindringer i vejen for, at han skal finde den rigtige klub, siger Ståle Solbakken.

Karlo Bartolec var ikke med i FC Nordsjællands 3-1-sejr over FCK lørdag, da han afsonede karantæne.

FC København råder også over 26-årige Guillermo Varela til pladsen som højre back.