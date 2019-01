To øvrige priser, Årets Frivillige Idrætsleder og Den Fynske Idrætsforeningspris, kåres efterfølgende ved aftenens branchefest for specielt inviterede, hvor der også vil være fejring af de mange fynske danmarksmestre fra 2018.

Frem til klokken 17.00 vil det blive timer fyldt med muligheden for at afprøve over 40 sportsgrene, se opvisninger og - ikke mindst - for at møde nogle af Fyns største sportsstjerner. Det gælder blandt andet OB's superligatrup, håndboldspillere fra GOG og Odense HC, der begge topper ligaen hos henholdsvis herrerne og damerne, samt basketballspillere fra Svendborg Rabbits.

Sportevent: Lørdag klokken 13.00 åbnes dørene til Odense Idrætshal og de omkringliggende haller. Det er nemlig atter tid til festen for den fynske elitesport, Fynske Bank Sportslørdag, der løber af stablen for 10. år i træk. Og selvfølgelig - som altid - med gratis adgang til samtlige aktiviteter.

Fyn står sammen

- Vi viser omverdenen, at de fynske kommuner står sammen om et fælles projekt. Fynske Bank Sportslørdag er en god og hyggelig anledning til at fejre vores dygtige sportsfolk og give dem den ros og anerkendelse, de fortjener, siger Bo Hansen, borgmester i Svendborg og partner ved arrangementet.

Rådmand i Odense Kommune, Jane Jegind, er også begejstret for den fællesskabsfølelse, Sportslørdag giver. Rådmanden siger:

- Vi skal være stolte af alle fynboer, der præsterer noget ekstraordinært. Det er et fælles fynsk sammenhold, vi har. For sammen er vi altså stærkere end hver for sig. Og det er Fynske Bank Sportslørdag med til at sætte fokus på.

Udover prisuddelingerne kan gæsterne glæde sig til en sportsfestival med mange opvisninger i blandt andet tumbling, gymnastik og skøjteløb - og altså ikke mindst til at prøve kræfter med over 40 forskellige sportsaktiviteter fra ishockey over skøjteløb til atletik og fodbold.

For første gang vil der være mulighed for at prøve flere aktiviteter udendørs. Her kan man få lov at sætte sig i sadlen til cyklecross eller minimotocross. Ligeledes kan publikum se frem til et gensyn med den populære maskotdyst, hvor OB's maskot, Victor, konkurrerer mod LuriFox fra Odense HC, Svendborg Rabbits' kanin, Van GOG fra ligaklubben på Sydfyn og Odense Bulldogs' Scotty.

- Fynske Bank Sportslørdag er en festlig begivenhed, der samler en diversitet af sportsgrene og viser bredden i det fynske foreningsliv. Nogle af sportsgrenene kommer vi også til at se mere til ved events, som Fyn skal være vært for de kommende år, fortæller Jakob Lund Staun, forretningschef hos Sport Event Fyn, der er en del af Destination Fyn.

Arrangementet plejer at tiltrække op mod 5000 gæster i Odense Idrætsparks syv haller.

Følg liveopdateringen fra Fynske Bank Sportslørdag lørdag fra kl. 12.50 på fyens.dk/faa.dk