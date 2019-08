Niklas Larsen er en cykelrytter, man kommer til at se på den allerstørste scene i fremtiden.

Det mener Christian Andersen, der er sportsdirektør for den 22-årige danskers hold, ColoQuick, efter at Niklas Larsen søndag blev samlet vinder af PostNord Danmark Rundt.

- Niklas har en spændende fremtid foran sig. Han hører til blandt noget af cremen i dansk cykelsport. Han har bare noget unikt og meget power, og så afslutter han også fantastisk.

- Jeg håber og tror, at han bliver en rytter, der kan være med helt fremme i de helt store forårsklassikere. Han er skabt til det, siger sportsdirektøren.

Det er især Niklas Larsens personlighed og store talent, der har ført ham langt allerede, siger Andersen.

- Han har en fantastisk personlighed. Altid smilende. En nem tilgang til tingene. Du kan forme ham og arbejde med ham. Han har også sine meninger, men er virkelig fantastisk at arbejde med, siger han.

Det er blot anden gang i Danmark Rundts historie, at det er en rytter fra et hold på det tredjebedste niveau, der vinder Danmark Rundt.

Senest var i 2008, hvor Jakob Fuglsang vandt for kontinentalholdet Team Designa Køkken, der dengang også havde Christian Andersen som sportsdirektør.

Og at det lykkedes igen viser, at Danmark har mange flere cykelprofiler på vej, mener Christian Andersen, der er stolt af det unge ColoQuick-hold, der arbejdede hårdt for Niklas Larsens sejr.

- Det er et fantastisk hold, men det er ikke kun de seks ryttere, der kørte her. Det er alle omkring holdet, der er med til at gøre det her, siger han.

Niklas Larsen vandt løbet foran landsmændene Jonas Vingegaard, der kører for World Tour-holdet Jumbo-Visma, og Rasmus Quaade (Riwal Readynez).