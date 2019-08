Det danske herrelandshold i kørestolsrugby leverede varen under EM, der sluttede i Vejle søndag.

Danmark sikrede søndag sølvmedalje for første gang siden 2013, da det i finalen blev til nederlag mod favoritterne fra Storbritannien.

Efter to tætte perioder trak briterne fra og vandt EM-guld for syvende gang med en sejr på 55-45.

Det skete i DGI Huset i Vejle, som var propfyldt med tilskuere.

Finalepladsen betød, at Danmark inden opgøret mod briterne allerede var sikre på deltagelse ved de paralympiske lege (PL) i Tokyo i 2020.

Derfor kunne de danske spillere udelukkende fokusere på at revanchere et stort nederlag mod Storbritannien i gruppespillet, men Danmark måtte strække våben til sidst.

Pilen peger dog udelukkende op i en samlet vurdering af den danske indsats ifølge sportschef i Parasport Danmark, Michael Møllgaard Nielsen.

- Det er svært at få armene ned oven på denne uge, og det ændrer sølvmedaljen bestemt ikke på.

- Det danske landshold har ydet en formidabel indsats, og det bliver enormt spændende at følge holdet frem mod de paralympiske lege i Tokyo.

- Samtidig er det utrolig positivt for hele parasporten, at der har været så overvældende interesse for EM i kørestolsrugby, siger Michael Møllgaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Efter nederlaget i gruppespillet til Storbritannien, så bookede danskerne finaleplads lørdag med en sejr over Frankrig, og dermed var det store mål om PL-deltagelse for første gang indfriet.

Alligevel var de danske spillere ærgerlige over finalenederlaget.

- Det var en svær kamp. Vi viste, at vi godt kan følge med dem, og vi ville gerne have holdt den tættere til sidst.

- Det er jeg ærgerlig over lige nu, men det var fedt at spille derinde, og jeg er ked af, at vi ikke kunne belønne de mange mennesker, der var mødt op, siger Kristian Bak Eriksen fra det danske hold.

PL i Tokyo afholdes fra 25. august til 6. september i 2020.