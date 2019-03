Dansk Tennis Forbunds sportschef er ikke overrasket over Clara Tausons høje niveau i turneringstriumf.

Den 16-årige danske tennisspiller Clara Tauson tog mandag et flot spring ind på kvindernes verdensrangliste oven på sidste uges triumf i 60.000 dollar-turneringen i Shenzhen i Kina.

Her slog hun en række spillere fra top-200 og banede sig derved vej til en placering som nummer 407 på verdensranglisten.

- Det er imponerende, at hun slog så gode spillere. Især måden, hun gjorde det på med op- og nedture undervejs, indleder sportschefen i Dansk Tennis Forbund (DTF), Jens Anker Andersen.

Han er dog ikke overrasket over præstationen.

- Det er hendes niveau og med pil op. Når man vinder Australian Open for juniorer, er det ofte dér, man ligger. Jeg er mere overrasket over, at hun vandt fem kampe i træk på det niveau og ikke blev benovet.

- Hun gik ind til finalen mod en kineser på hjemmebane og vandt med 6-4, 6-3. Det er stærkt. Det er helt Caroline Wozniacki- og Belinda Bencic-agtigt, siger han med henvisning til talenter, der brød igennem på imponerende vis.

Der kommer dog stadig til at gå lidt tid, inden man kan opleve Clara Tauson bryde muren ind til eksempelvis top-100.

Placeringen lige uden for top-400 giver nemlig ikke automatisk adgang til WTA-pointgivende turneringer.

Men qua slutplaceringen som nummer fire på juniorranglisten sidste år har hun adgang til at spille yderligere en 60.000 dollar-turnering samt en 25.000 dollar-turnering, der giver point til WTA-ranglisten.

I første omgang er det planen, at Tauson skal spille en ITF-turnering (næsthøjeste niveau) på 15.000 dollar-niveau, som kun giver point til ITF-ranglisten.

Ifølge Jens Anker Andersen kræver det som minimum en placering lige omkring top-250, hvis Tauson skal træde direkte ind i WTA-turneringer (højeste niveau).

Tauson fik 80 point for sejren i Shenzhen, og ifølge sportschefens beregninger skal hun samle omkring 200 point for at nå op i det lag.

En genvej til at spille turneringer på WTA-niveau kan også være at vinde tre-fire 15.000 dollar-turneringer (hun har allerede vundet én. red.) og dermed bane sig vej via placeringen på ITF-ranglisten, forklarer sportschefen.

Tauson vandt i januar juniorernes Australian Open, og hun er nu oppe på 22 sejre i træk i individuelle turneringer.