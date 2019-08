Sportschef blåstempler dansk indsats ved badminton-VM

Anders Antonsen overraskede ved at tage sølv i herresingle ved det netop overståede VM i badminton i Basel.

Selv om den 22-årige dansker fik prygl i finalen af verdensetteren, Kento Momota, var Antonsens og flere andre danskeres indsats mere end godkendt.

Det mener elite- og sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom.

- Vi ser tilbage på VM 2019 med stor tilfredshed. Vi overgår vores forventninger med Anders' flotte sølvmedalje. Selv om vi håbede på, at Anders kunne tage en medalje, havde vi trods alt ikke forventet, at han ville spille sig i finalen, siger han i en pressemeddelelse.

- Mia Blichfeldt spiller også et rigtigt flot VM og er ikke langt fra en medalje, og de unge debutanter Freja Ravn/Amalie Magelund præsterede også rigtig fint.

Mens Blichfeldts VM-eventyr endte i kvartfinalen, mens damedoublen nåede anden runde.

- Det lover godt for fremtiden, at der var unge danske spillere som på sportens allerstørste scene formåede at levere på så højt et niveau, siger Meibom, som også synes, at Jan Ø. Jørgensen, Hans-Kristian Vittinghus og Sara Thygesen/Maiken Fruergaard satte et fornuftigt aftryk.

Meiboms tilfredshed med verdensmesterskabet er ingen overraskelse set i lyset af den danske målsætning.

På forhånd hed Danmarks officielle målsætning én medalje, mens et top-8-resultat ville være acceptabelt for Badminton Danmark.