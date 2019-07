Sportschef: Rindom er i en liga helt for sig selv

Verdensmester Anne-Marie Rindom får ros for sin vedholdenhed af sportschef Thomas Jacobsen.

Sportschef Thomas Jacobsen fra Dansk Sejlunion er imponeret over Laser Radial-sejleren Anne-Marie Rindom, efter at hun onsdag blev verdensmester i bådklassen for anden gang i karrieren.

Han fremhæver hendes evne til at blive ved med at kæmpe, selv om hun fik en kedelig start på verdensmesterskabet i japanske Sakaiminato.

- Anne-Marie er lige nu et sted i sin karriere, hvor alt går op i en højere enhed. Hun har fart i båden, hun finder de rigtige steder på banen gang på gang, og hun rammer hele tiden det rigtige spændingsniveau.

- Det bedste eksempel på hendes styrke så vi, da hun fik en tyvstart og dernæst en knækket rorpindsforlænger.

- Det var tung modgang, men det formåede hun at lægge bag sig med det samme. Og fra fjerde sejlads og frem var hun i en liga helt for sig selv, siger Thomas Jacobsen i en pressemeddelelse.

Efter at have vundet den første af sine i alt 11 sejladser ved VM, blev Rindom tilskrevet en 57.-plads i anden sejlads som følge af tyvstarten, mens hun i sejladsen med den knækkede rorpindsforlænger blev nummer 28.

På grund af den dårlige VM-indledning kom den 28-årige østjyde først i front af VM inden onsdagens afgørende to sejladser. Inden den anden af de to sejladser var VM-guldet allerede sikret.

Rindom har vundet fire ud af fem konkurrencer i 2019. I maj blev hun europamester.