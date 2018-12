Sport er følelser, og hvor er det fantastisk

Måske indledte du weekenden med en velfortjent julefrokost fredag aften.

Hvis det er tilfældet, gik du glip af et usædvanligt håndbolddrama, da de danske håndboldkvinder spillede deres første kamp ved EM-slutrunden i Fankrig.

Som du tydeligt kan se på billederne, udviklede det sig til et gys af de helt store. Så det var på alle måder de store følelsers aften.

Det er jo noget af det mest fantastiske, når vi har med sport at gøre. Det er følelser det hele. Det er sort eller hvidt. Det er tårer eller ren glædesrus.

Og det er vist ikke for meget sagt, at en flok hårdt fightende danske kvinder måtte igennem hele følelsesregistret, inden Sandra Toft med en straffekastredning efter tid sørgede for, at det blev glædesrus i stedet for tårer.

Danmark var langt bagud efter en elendig indledning. Senere blev det bedre, og det blev helt godt, da Kathrine Heindahl kort ind i anden halvleg sørgede for den første danske tomålsføring.