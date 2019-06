Sport Fyn på træningbanen: Tverskovs agenter sat på arbejde

Jeppe Tverskov er stadig i OB trods rygter om blandt andet Brøndby som interesseret køber.

- Mine agenter og OB er i indledende dialog i forhold til udvikling og hvad der skal ske nu. Jeg har kontrakt med OB i den kommende sæson, og det forholder jeg mig til. Hvis jeg ikke hører noget andet, spiller jeg her, sagde Tverskov til Sport Fyn efter træningen.

Julius Eskesen, Nicklas Helenius, Jonathan Harboe og Mande Sayouba vendte allesammen tilbage til klubhuset efter at have deltaget i noget styrketræning, mens de andre spillede småspil efter den fysiske test på Odense Atletikstadion. De er alle lidt småskadede, men forventes snart at komme på græs.

Det bliver på Hornes hjemmebane Egsfield Ground at OB i næste uge opslår træningslejr og det bliver også her, at kampene mod et Faaborg-hold spilles mandag aften som åbning på træningslejren, hvor der også bliver mulighed for den lokale ungdom til at få autografer og så videre.