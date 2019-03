Spinkelt håb: HC Odense kæmper for overlevelse

Det er et presset HC Odense-mandskab, der lørdag aften tager imod Randers HH i 1. division. Hvis holdet håber på overlevelse, så er en sejr det eneste resultat, der kan bruges til noget.

HÅNDBOLD: Håb. Det er det, HC Odense har, når det lørdag aften tager imod Randers HH i sæsonens sjettesidste spillerunde i mændenes 1. division. Holdet led i seneste opgør mod HEI, Skæring det, der kan vise sit at blive sæsonens værste nederlag, da Odense på udebane tabte med 21-25 i en direkte kamp mod holdets nærmeste konkurrent.

Nederlaget betød, at der nu er fem point mellem Odense under nedrykningsstregen og HEI, der ligger lige over den.

Derfor kommer det til at kræve håb, held og skarphed, hvis holdet skal nå at indhente det tabte med seks spillerunder tilbage.

Skarphed var præcis det, der manglede for Odense i seneste kamp og noget, der har plaget holdet hele sæsonen, hvor spillerne i flere omgange - blandt andet mod HEI - har spillet fine kampe, men på grund af for mange brændte chancer til sidst alligevel har tabt.

Kampen mod Randers HH bliver endnu et opgør mellem to hold, der ligger side om side. Randers ligger i øjeblikket lige under HC Odense i ligaen med samme antal point, 10, som fynboerne.

- Der er intet at diskutere. Vi skal simpelthen slå Randers lørdag, siger HC Odense sportschef, Sune Gren.

Skulle Randers vinde kampen rykker de forbi Odense og foran med to point. I den situation ville det virkelig begynde at se sort ud, hvis Odense pludselig skal springe forbi to hold i ligaen.

Derfor håber Sune Gren også, at der kommer en masse folk og støtter op om Odense, når de tager hul på den vigtige kamp.

- Vi skal spille bedre og udnytte de chancer, vi får. Og så skal vi bare have fyldt Odense Idrætshal op så meget som muligt, siger han.

Kampen mod Randers bliver spillet i Odense Idrætshal lørdag klokken 19.30.