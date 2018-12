Spillerskifte: Svendborg Rabbits henter ny amerikaner

Den rygskadede Brandon Norfleet erstattes af en anden amerikansk guard, Derrick Wilson, der tidligere har spillet for Horsens og Sisu.

Basketball: Svendborg Rabbits skifter ud i spillertruppen, hvor en amerikaner afløser en anden. Guarden Brandon Norfleet har ikke spillet siden den 21. oktober på grund af en rygskade, og nu bliver han erstattet af en landsmand, Derrick Wilson, der tidligere har spillet i den danske liga.

- Brandon Norfleets skade har desværre vist sig at være mere længerevarende end forventet. Derfor er Rabbits i samråd med Brandon blevet enige om, at han returnerer til USA og plejer sin skade i ryggen og kommer helt oven på til næste sæson, skriver Svendborg Rabbits på klubbens facebook-side.

- Det er en trist beslutning, da Brandon både er en dygtig spiller og samtidig en super fyr uden for banen. Vi håber at se Brandon ovenpå og potentielt tilbage i Svendborg til næste sæson, skriver Svendborg Rabbits.

Brandon Norfleet nåede kun at spille fire ligakampe for Svendborg Rabbits, hvor det blev til et snit på 17,3 point pr. kamp.

i stedet har Svendborg Rabbits indgået kontrakt med den 26-årige guard Derrick Wilson, som kender den danske liga efter tidligere at have spillet for Horsens IC og Sisu.

185 cm høje Derrick Wilson spillede i 2016/17 for Sisu og i sidste sæson for Horsens, og han har i snit scoret 11,4 point pr. kamp og leveret fire assister pr. kamp i sine to sæsoner i Basketligaen.

Rabbts' cheftræner, Lukas Varga, kender Derrick Wilson fra deres fælles tid i Sverige og fra hans tidligere ophold i Danmark.

Svendborg Rabbits vandt lørdag 90-76 over BMS Herlev Wolfpack og kan gå på julepause med ni sejre og tre nederlag i de første 12 kampe.

Efter nytår har Rabbits et tæt program med tre topkampe på en uge: Hjemmekamp mod Bakken Bears torsdag 3. januar, pokalkvartfinale hjemme mod Randers mandag 7. januar og udekamp mod Horsens IC torsdag 10. januar.