Spillerne fik royalt besøg efter VM-premiere

Kronprins Frederik var på visit i det danske omklædningsrum efter den overbevisende VM-sejr over Chile.

Det danske håndboldlandshold fik fint besøg efter at have åbnet VM med en knusende 39-16-sejr over Chile.

Kronprins Frederik dukkede op i omklædningsrummet under tribunerne i Royal Arena for at lykønske spillerne med præstationen og den overbevisende sejr.

- Vi vandt heldigvis stort nok til, at kronprinsen også havde lyst til at kigge forbi omklædningsrummet. Han var glad for starten og ønskede os held og lykke videre i turneringen, siger Henrik Møllgaard.

Inden kampen havde kronprinsen åbnet den danske del af VM-turneringen med en kort tale til publikum i den udsolgte arena.

Han overværede kampen fra tilskuerpladserne flankeret af blandt andre Københavns overborgmester, Frank Jensen.

Kronprinsen var i timerne før Chile-kampen forbi fanzonen i Royal Arena, hvor han skød på mål hen over en mur af spillere lavet af træ.

Han testede også sin skudkraft i en anden øvelse til store klapsalver og jubel fra fansene.

Morten Stig Christensen, generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, viste desuden kronprinsen rundt i arenaen.

Selv om den danske VM-lejr nu rykker til Herning, er det ikke sikkert, spillerne har fået det sidste royale besøg i denne omgang.

- Han sagde, at han vil kigge forbi igen, når den tid forhåbentlig kommer, siger Møllgaard med henvisning til, at Boxen i Herning lægger gulv til medaljekampene om godt to uger.

Det danske hold skal i aktion igen på lørdag, hvor modstanderen er Tunesien.