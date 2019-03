Rasmus Würtz indstiller en lang fodboldkarriere, når den igangværende sæson slutter til sommer.

Det oplyser hans klub, AaB, på sin hjemmeside.

- Det er klart, at når man elsker at spille fodbold og elsker AaB, så er en beslutning om at stoppe ikke bare én, man tager hen over natten, indleder den 35-årige Rasmus Würtz.

- Men efter nøje overvejelser er jeg nået frem til, at tidspunktet er det rigtige nu, selv om jeg i et svagt øjeblik også kan drømme mig frem til en ny femårig aftale med AaB, fortsætter han med en snert af ironi.

Würtz er med længder den spiller med flest kampe i Superligaens historie. 447 ligakampe har han således spillet i landets bedste række. Langt de fleste for AaB, men også FC København og Vejle har haft glæde af midtbanespilleren.

Han er også den spiller med flest gule kort i ligaen, nemlig 101 af slagsen.

I AaB har han spillet 482 officielle kampe, hvilket er næstflest i klubbens historie siden 1885. Antallet af kampe er således kun overgået af klubrekordholder Torben Boye med sine 560 officielle optrædener for AaB.

I forvejen tager AaB og sportsdirektør Allan Gaarde afsked med Kasper Risgård efter denne sæson.

- Med karrierestop fra både Kasper Risgård og Rasmus Würtz tager vi afsked med både stor kvalitet og enorm erfaring, og Würtz er ligesom Risgård et regulært klubikon i AaB og en stor del af vores kultur, siger Allan Gaarde.

AaB missede lige akkurat Superligaens mesterskabsspil og skal nu ud i nedrykningsspillet, hvor klubben dog er langt fra nedrykningsfare.

Desuden er AaB klar til semifinalen i DBU Pokalen, hvor en udekamp mod Brøndby venter.

- Jeg er ufattelig opsat på at slutte ordentligt af både til træning og kamp, og jeg har da en stille drøm og ambition om igen at nå frem til pokalfinalen og vinde den, hvilket ville være den bedste afskedsgave at give til vores suveræne fans, siger Würtz.

Han er ud over klubkarrieren noteret for 12 A-landskampe og 52 U-landskampe for Danmark.