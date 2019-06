Spelmann får dansk cheftræner som redningsmand i Norge

Henrik Pedersen bliver cheftræner i den norske fodboldklub Strømsgodset. Kontrakten gælder frem til udgangen af 2021. Det oplyser klubben torsdag på sin hjemmeside.

Den 41-årige danske træner tager over efter Bjørn Petter Ingebretsen, som i maj trak sig af helbredsmæssige årsager.

I mellemtiden har Håkon Wibe-Lund haft ansvaret for fodboldklubben fra Drammen, som blandt andre råder over midtbanespilleren Martin Spelmann.

- Henrik har gjort et meget solidt indtryk på os som træner og leder, og han skilte sig ud som den bedste kandidat til jobbet.

- Vi har gjort grundig research, tjekket mange referencer og været gennem to samtaler, hvor Henrik var tydelig og detaljeret omkring, hvordan han skal arbejde for at give Strømsgodset et løft både på kort og lang sigt.

- Vi er meget tilfredse med at få Henrik om bord, siger Strømsgodset-leder Egil Meland til klubbens hjemmeside.

Tidligere i karrieren har Henrik Pedersen været træner for HB Køge, og han har også trænet den tyske klub Eintracht Braunschweig. Desuden har han været ansat som assistent i tyske Union Berlin.

Strømsgodset har skuffet i denne sæson, hvor holdet senest røg ud i tredje runde af den norske pokalturnering efter nederlag til Fram Larvik fra den norske 2. division.

I den bedste norske række er Strømsgodset næstsidst med blot 9 point efter 11 kampe. Det er blevet til to sejre og tre uafgjorte resultater.

Allerede lørdag venter der Strømsgodset og Henrik Pedersen en vanskelig opgave i ligaen, når førerholdet Molde kommer på visit.