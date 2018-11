Spektakulært selvmål hjælper Arsenal til vital udesejr

Et selvmål samt et mål af Pierre-Emerick Aubameyang sikrede Arsenal kneben sejr ude mod Bournemouth.

Arsenal hænger fast i den yderste del af toppen i Premier League. Søndag sejrede London-klubben med 2-1 på udebane over Bournemouth og ligger dermed nummer fem med 27 point for 13 kampe, et point efter Chelsea.

Bournemouth, der har haft en flot åbning på sæsonen, ligger nummer otte med 20 point.

Hjemmeholdet havde stor ære af kampen, men forpagtede ikke heldet søndag eftermiddag, hvilket blev udstillet med et selvmål i første halvleg.

Hvis man overhovedet kan tale om flotte selvmål, så var Jefferson Lerma i denne kategori.

Bournemouth-spilleren ville cleare et indlæg og kastede sig frem i forsøget på dette, med det resultat at han helflugtede bolden ind bag sin egen målmand fra omkring 12 meter efter en halv time.

Holdkammeraten Joshua King sørgede dog for, at der også var andet at tale om i pausen.

Kort inden første halvlegs udløb driblede han sig på skudhold og krøllede bolden flot op i modsatte hjørne til 1-1 fra kanten af feltet.

Arsenal overlod en del initiativ til hjemmeholdet, men London-klubben var skarp på kontraer og kom til flest afslutninger.

Knap midtvejs blev det udført til perfektion, da Sead Kolasinac serverede for en helt fri Pierre-Emerick Aubameyang, der nemt kunne skubbe bolden i mål til 2-1.

I kampens sidste del havde Bournemouth et par gode muligheder for at udligne, men Arsenal holdt stand og kunne tage de tre point med til London.

Huddersfield var uden Mathias "Zanka" Jørgensen, der var ude med karantæne, da klubben hentede en af sæsonens sjældne sejre.

Philip Billing og keeper Jonas Lössl var med fra start, da Wolverhampton på udebane blev slået 2-0.

Dermed kravlede Huddersfield væk fra sidstepladsen og op som nummer 14 med ti point.

Syv nederlag og fire uafgjorte kampe er det blevet til i sæsonen ud over de to sejre for Huddersfield, der efter ti kampe i ligaen vandt første gang i begyndelsen af november, da Fulham blev besejret.

Aaron Mooy bragte Huddersfield foran efter blot seks minutter af opgøret mod Wolverhampton, og Mooy blev dobbelt målscorer, da han med et kvarter igen sikrede 2-0-sejren.